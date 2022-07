दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड में मलाइका अरोड़ा ने बिखेरा जलवा, यूजर्स बोले- 'आंटी बनी हीरोइन'

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 10 जुलाई: मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की हॉट और खूबसूरत डीवा हैं। 48 की उम्र में भी मलाइका अच्छी-अच्छी एक्ट्रेसेस को मात देती हैं। एक्ट्रेस के लाखों फैंस हैं, जो उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं। अपने फैशन सेंस और ड्रेसिंग स्टाइल से एक्ट्रेस फैंस के दिलों पर वार करती हैं। हाल ही में मलाइका को दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2022 में देखा गया। इस बार देसी लुक में मलाइका काफी सुंदर और सेक्सी लग रही थीं। एक्ट्रेस का ये लुक देखकर उनपर से नजरें हटा पाना बेहद मुश्किल है। हालांकि, हर बार की तरह इस बार भी यूजर्स ने एक्ट्रेस को ट्रोल करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। एक यूजर ने तो एक्ट्रेस को आंटी तक बता डाला।

English summary

In her recent look, Malaika was looking very beautiful in a white sari. Actress was wearing a matching blouse with a sheer sari. Malaika was looking very beautiful and sexy in the desi look. But like every time, users trolled her. A user called Malaika aunty.