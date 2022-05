Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 18 मई: ड्रामा क्‍वीन के नाम से फेमस बॉलीवुड एक्‍ट्रेस राखी सावंत आए दिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। कुछ साल पहले अपनी शादी का खुलासा कर चुकी राखी सावंत का पति रितेश उन्‍हें छोड़कर जा चुका है वहीं अब राखी सावंत को नया प्रेमी मिल गया है। जिसके साथ राखी सावंत स्‍पॉट हो रही हैं। राखी का नया प्रेमी उनसे उम्र में काफी छोटा है, राखी सावंत ने हाल ही में बताया कि उनका प्रेमी आदिल दुर्रानी असल में उनसे कितना छोटा है। इसके साथ ही नए प्रेमी के साथ अपने रिलेशन को लेकर एक्‍ट्रेस ने कई खुलासे किए।

English summary

Know how younger her new boyfriend Adil Durrani is than Rakhi Sawant, the actress made many revelations about the relationship