KBC 13: क्या हॉट सीट पर नजर आएंगी अरुणिता कांजीलाल? अमिताभ संग तस्वीर हुई वायरल

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 01 सितंबर। 'केबीसी 13' का रोमांच अपनी चरम सीमा पर है, इस सीजन को पहली करोड़पति भी हिमानी बुंदेला के रूप में मिल चुकी हैं तो वहीं शो के गेस्ट के रोल में बहुत जल्द आपको भारत के दो महान क्रिकेट खिलाड़ी सौरभ गांगुली और वीरेंद्र सहवाग भी हॉट सीट पर बैठे हुए दिखाई देंगे तो वहीं एक फोटो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के साथ 'इंडियन आइडल 12' की फर्स्ट रनर अप अरुणिता कांजीलाल दिखाई पड़ रही हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि केबीसी 13 की दूसरी गेस्ट अरुणिता हो सकती हैं।

English summary

Arunita Kanjilal will now reportedly be seen in Amitabh Bachchan's game show Kaun Banega Crorepati. here is viral Pictures, please have a look and know the reality.