KBC 13: अमिताभ हुए इमोशनल, जब फैन ने कहा-' ये दरख्त जो खड़ा है, सचमुच बहुत बड़ा है'

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर। सोनी टीवी के चर्चित शो ' केबीसी 13' का रोमांच पूरे शबाब पर है। सोमवार को शो में अमिताभ बच्चन का जन्मदिन जोरो-शोर ढंग से मनाया गया, जिसके वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। शो के दौरान दर्शक दीर्घा में बैठे अमिताभ के फैंस ने उन्हें उनकी फिल्मों के गेटअप को अपनाकर बड़ा सरप्राइज दिया तो वहीं कुछ फैंस ने उनके लिए कुछ दिल छू लेने वाली कविताएं पढ़ीं, जिसे सुनकर अमिताभ भाव-विभोर हो गए।

KBC 13: Amitabh Bachchan gets emotional when Fan Told- 'He stood against all odds'. here is video, please have a look.