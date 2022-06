Kartik Aaryan ने शादी के सवाल पर तोड़ी चुप्पी, ट्विटर पर फैन को दिया ये मजेदार जवाब

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 9 मई: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन अपनी फिल्म 'भूल भुलैया 2' की सक्सेस को एन्जॉय कर रहे हैं। कार्तिक सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहते हैं। बीते दिनों कार्तिक ने ट्विटर पर आस्क कार्तिक सत्र की मेजबानी की और फैंस ने उनसे कई तरह के सवाल पूछे। कार्तिक की फिल्म 'भूल भुलैया 2' से लेकर मार्वल में उनके अभिनय की रूचि तक, कई विषयों पर बात हुई। इस बीच एक फैन ने कार्तिक की शादी को लेकर सवाल किया। कार्तिक ने अपने इस फैन को बड़े ही शानदार अंदाज में जवाब दिया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

English summary

Kartik was conducting an Ask Me Anything session on Twitter. Actor had a funny reply when a fan asked him about his marriage plans.