Kapil Sharma Show: कपिल के शो का होगा धमाकेदार आगाज, शो में नजर आएंगी 'गोल्डन गर्ल्स', देखें तस्वीरें

नई दिल्ली, 31 अगस्त। सोनी टीवी के मशहूर शो 'द कपिल शर्मा' की वापसी दस सितंबर से होने जा रही हैं। कपिल इस बार कुछ नए चेहरों के साथ टीवी पर सीजन 4 लेकर आ रहे हैं। तो वहीं 28 अगस्त की शाम को कपिल शर्मा ने अपने सेट की कुछ नई तस्वीरों को शेयर करके ये बता दिया कि इस बार भी शो की शुरुआत काफी धमाकेदार होने जा रही है।

English summary

The Kapil Sharma Show is set to return the TV on September 10.Comedy King hosts 'golden girls' like PV Sindhu, zareen nikhat and Lovely Choubey. Here is Pictures, please have a look.