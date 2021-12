Kapil Sharma Show: कपिल ने करण से पूछा गर्लफ्रेंड के बारे में तो बोले सनी-'शर्माते-शर्माते सब कर लिया '

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 28 नवंबर। सोनी टीवी के चर्चित शो द कपिल शर्मा का रोमांच पूरे शबाब पर है। हर हफ्ते इस शो में सितारों के आने का सिलसिला जारी है और इसी क्रम में इस हफ्ते बॉलीवुड में अपनी फिल्मों से गदर मचाने वाले एक्टर-सांसद सनी देओल अपने बेटे करण के साथ शो में मेहमान बनकर आने वाले हैं। ये दोनों आने वाली फिल्म 'वेले' का प्रमोशन करेंगे, जिसमें करण देओल अपने चाचा अभय देओल के साथ नजर आने वाले हैं। सोनी टीवी ने शो का प्रोमो रिलीज कर दिया है, जो कि काफी मजेदार है, जिसने एक बार फिर से शो के प्रति लोगों की दिलचस्पी को बढ़ा दिया है।

English summary

The Kapil Sharma Show Sunny Deol Reacts On Son Karan Deol Girlfriend His Revelation Leaves Everyone In Splits. here is video, please have a look.