'सुष संग रोमांस कम,कहीं कारण ललित मोदी तो नहीं'...कपिल की ये बात सुनकर जानिए क्या बोले चंद्रचूड़?

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 11 सितंबर। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और सोनी टीवी के बहुप्रतिक्षित शो 'द कपिल शर्मा' ने टीवी पर वापसी कर दी। शो का पहला एपीसोड काफी अच्छा रहा लेकिन पुराने साथियों की कमी जरूर छलकी, नए सितारों का काम तो अच्छा था लेकिन 'सपना' उर्फ कृष्णा अभिषेक और 'चंदू चाया वाला' यानी कि चंदन प्रभाकर की कमी को वो पूरा नहीं कर पाए। शो के पहले गेस्ट बॉलीवुड के 'मिस्टर खिलाड़ी' यानी कि अक्षय कुमार रहे, जिन्होंने हर बार की तरह शो में कपिल शर्मा की जमकर खिंचाई की और उनकी बोलती बंद कर दी।

English summary

Finally Kapil Sharma show is back on sony TV. Akshay Kumar was the first guest In the First Episode, . he came with whole Cuttputlli film team. During Episoede, When Kapil Sharma asked Chandrachud Singh - 'was Lalit Modi the reason for less romance with Sushmita in Arya? what was the reaction of the actor?