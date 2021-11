भड़कीं कंगना, कहा- पद्मश्री भी लौटा दूंगी, माफी भी मांगूंगी, कोई बताए कि 1947 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई?

Entertainment

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 13 नवंबर: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पिछले कुछ दिनों से 'भीख में मिली आजादी' को लेकर दिए बयान पर विवादों में फंस गई हैं। विपक्षी नेताओं समेत कई लोगों ने मांग की है कि कंगना रनौत से उनका राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्मश्री लौटाने की मांग की जा रही है। कई विपक्षी नेताओं ने कंगना रनौत की गिरफ्तारी की मांग की है और कहा है कि अभिनेत्री पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। चौतरफा आलोचना के बीच शनिवार (13 नंवबर) को कंगना रनौत ने पलटवार किया है। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कहा है कि वो पद्मश्री भी वापस कर देंगी और माफी भी मांग लेंगी, अगर कोई उन्हें बताए कि आखिर 1947 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। कंगना ने अपनी सफाई में कहा है कि वह अपना पद्म श्री सम्मान लौटा देंगी अगर कोई उन्हें यह बताए कि 1947 में क्या हुआ था और कौन आजादी के लिए कौन सी जंग लड़ी गई थी।



English summary

Kangana Ranaut says ready to return Padma Shri if someone can enlighten me about what took place in 1947