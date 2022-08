बिन ब्याही मां काल्कि कोचलिन ने शेयर की 'ब्रेस्ट मिल्क' पंप करते हुए फोटो तो....

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 7 अगस्त। बेबाक अंदाज और बिंदास जीवन के लिए मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री काल्कि कोचलिन अपनी लेटेस्ट तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी चर्चित हैं। लोग उनकी तस्वीर को देखकर उन्हें सलाम कर रहे हैं क्योंकि काल्कि की तस्वीर एक कड़वे सच और दर्द को बयां कर रही है।

English summary

Kalki Koechlin, who became an unmarried mother, shared a photo while pumping breast milk, people were impressed. here is ther pictures, please have a look.