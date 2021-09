गर्भवती हैं काजल अग्रवाल? पिछले साल गौतम किचलू से की थी शादी

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 17 सितंबर। 'सिंघम' फिल्म फेम एक्ट्रेस काजल अग्रवाल 30 अक्टूबर 2020 को बिजनेसमैन गौतम किचलू के साथ शादी के बंधन में बंधी थीं। दोनों ने करीब 7 सालों के डेटिंग के बाद शादी की है। ये शादी बहुत ही निजी लोगों के बीच में हुई थी। हालांकि दोनों की शादी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी थी। काजल शादी के बाद से फिल्मों से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया पर वो अपने फैंस से दूर नहीं हैं। उन्होंने शादी की हर सेरोमनी के साथ-साथ हनीमून की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी।

English summary

the latest buzz on social media is that Kajal Aggarwal and Gautam Kitchlu are all set to welcome their first child together. Yes, you read it right, Kajal Aggarwal is pregnant.