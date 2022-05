Johnny Depp का मानहानि केस सुर्खियों में, हर्ड से पहले इन एक्ट्रेस को कर चुके हैं डेट

Entertainment

वॉशिंगटन, 26 मई : हॉलीवुड के मशहूर एक्टर जॉनी डेप और एंबर हर्ड के बीच चल रहे केस की सुनवाई इस वक्त हर तरफ सुर्खियों में छाई हुई है। साल 2017 में तलाक होने से पहले दोनों ने एक-दूसरे पर घरेलू हिंसा और मारपीट जैसे आरोप लगाए हैं। 'पाइरेट्स ऑफ द कैरेबियन' में अपनी शानदार एक्टिंग से फैंस के दिलों में राज करने वाले डेब ने हर्ड के खिलाफ 50 मिलियन डॉलर का मुकदमा दायर किया है। डेप और एंबर हर्ड के बीच चल रहा मानहानि का संगीन मामला इस वक्त पूरी दुनिया में छाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि डेब का यह पहला रिश्ता रहा हो। बीते समय में भी डेब कई अभिनेत्रियों और मॉडल्स को डेट कर चुके हैं।

English summary

Hollywood actor Johnny Depp is making the headlines these days for fighting a legal battle against his ex-wife Amber Heard. With numerous witnesses expected to testify, including some of Depp's former partners, many have begun to speculate about the actor's previous relationships.