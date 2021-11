Entertainment

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्ली, 11 नवंबर। बॉलीवुड एक्‍ट्रेस जान्‍हवी कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। जान्‍हवी आए दिन अपने वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर कर सुर्खियों में बनी रहती हैं। बुधवार को जान्‍हवी ने अपनी छोटी बहन खुशी कपूर के साथ दुबई के रेगिस्‍तान में मजे करते हुए फोटो शेयर की है। इस खूबसूरत को जान्‍हवी के फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।

English summary

Janhvi and Khushi rode a bike in the desert of Dubai, seeing the hot style in the photo, the fans said "Dhoom Machale"