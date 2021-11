क्या गर्भवती हैं प्रिंयका चोपड़ा? भरी महफिल में बोलीं- 'मैं और निक एक्सपेक्ट कर रहे हैं... '

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 24 नवंबर। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं, कुछ लोगों ने कहा कि प्रियंका और निक के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और दोनों तलाक लेने जा रहे हैं, जिसे सुनकर पीसी के फैंस काफी परेशान हो गए थे, हालांकि ये बातें इसलिए शुरू हुईं क्योंकि प्रियंका ने हाल ही में अपने सरनेम से जोनस हटा दिया था। लेकिन पीसी ने इस तरह की खबरों पर उस वक्त विराम लगा दिया जिस वक्त वो 'जोनस ब्रदर्स फैमिली रोस्ट' में नजर आईं और उन्होंने जमकर निक को रोस्ट किया।

English summary

Nick Jonas and Priyanka Chopra Jonas has now shared the "perks of being a Jonas. in show, Priyanka told that I'm excited to make this announcement. Nick and I are expecting...," and hilariously added, "To get drunk tonight and sleep in tomorrow!