IIFA 2022: अबू धाबी पहुंचे ये सितारे, जानें कब और कहां देख सकते हैं अवॉर्ड शो

अबू धाबी, 3 जून : दो साल बाद फैंस और सितारों का सब्र खत्म होने का समय आ रहा है। ये ऐसा समय है, जिसका सितारों के साथ-साथ उनके फैंस को भी बेसब्री से इंतजार होता है। दरअसल, अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवॉर्ड्स (IIFA) का समय आ चुका है। कोविड की वजह से दो सालों से ये सेरेमनी नहीं हुई है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान, जैकलीन फर्नांडीज, शाहिद कपूर अबू धाबी पहुंच गए हैं। ये सेरेमनी 3 और 4 जून यानी दो दिन चलेगी। चलिये जानते हैं कि ये सेरेमनी कब और कहां होगी और इसे होस्ट और परफॉर्म कौन करेगा।

कब और कहां होगी सेरेमनी

आपको बताते चलें कि इस साल का आईफा अवॉर्ड्स 3 और 4 जून को होने जा रहा है। ये अवॉर्ड सेरेमनी एतिहाद अरेनना, यास आइलैंड, अबू धाबी में हो रही है।

कौन करेगा होस्ट

मेन आईफा इवेंट 4 जून को होगा, जिसे सलमान खान, रितेश देशमुख और मनीष पॉल होस्ट करने वाले हैं। वहीं आईफा रॉक्स इवेंट 3 जून को होगा, जिसे फराह खान और अपारशक्ति खुराना होस्ट करेंगे।

ये स्टार करेंगे परफॉर्म

मेन आईफा 2022 इवेंट में कई सारे सितारे होंगे। अभिषेक बच्चन, शाहिद कपूर, टाइगर श्रॉफ, कार्तिक आर्यन, सारा अली खान, अनन्या पांडे, दिव्या खोसला कुमार और नोरा फतेही परफॉर्म करते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं आईफा रॉक्स की बात करें तो श्री देवी प्रसाद, गुरू रंधावा, हनी सिंह, नेहा कक्कड़, ध्वनि भानुषाली, असीस कौर और एश किंग अपनी आवाज देंगे।

देखें IIFA 2022 की गेस्ट लिस्ट

इस सेरेमनी को मिथुन चक्रवर्ती, बोनी कपूर, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय बच्चन, लारा दत्ता, तमन्ना भाटिया, बॉबी देओल, उर्वशी रौतेला, अर्जुन रामपाल, सान्या मल्होत्रा समेत अन्य सितारे अटेंड करेंगे।

IIFA 2022 अवॉर्ड और नॉमिनेशन

सितारों से सजीशाम और उसके शानदार प्रदर्शन के साथ नॉमिनेटेड शख्स ट्रॉफी अपने घर ले जाएंगें। बेस्टर एक्टर अवॉर्ड (मेल) की बात करें, तो रणवीर सिंह, विक्की कौशल, सिद्धार्थ मल्होत्रा, इरफान खान और मनोज बाजपेयी ये अवॉर्ड अपने नाम करेंगे। इसके साथ ही बेस्ट एक्टर अवॉर्ड (फीमेल) की बात की जाए तो विद्या बालन, कृति सेनन, सान्या मल्होत्रा, कियारा आडवाणी और तापसी पन्नू ये अवॉर्ड अपने नाम करेंगे।

बेस्ट फिल्म अवॉर्ड

बेस्ट फिल्म अवॉर्ड के लिए शेरशाह, द फिल्म, लूडो, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर और थप्पड़ फिल्म को चुना गया है।

English summary

IIFA 2022 is almost here and everyone is too excited to see what’s in store. Salman Khan turns host for the main event. Here’s everything you need to know about IIFA 2022.