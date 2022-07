लेडी लव के लिए फोटोग्राफर बने ऋतिक रोशन, पेरिस जाकर सबा के साथ किया ये काम

Entertainment

मुंबई, 8 जुलाई: बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन और उनकी गर्लफ्रेंड सबा पेरिस में हॉलीडे एन्जॉय कर रहे हैं। दोनों पेरिस में काफी मस्ती कर रहे हैं। इस बात का सबूत सबा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर है। हाल ही में सबा ने एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को उन्होंने खास कैप्शन भी दिया है। कैप्शन पढ़कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपनी लेडी लव के लिए एक्टर फोटोग्राफर तक बन गए हैं। फैंस को सबा की ये तस्वीर खूब पसंद आ रही है और वे इसपर कमेंट कर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

सबा ने दिया ये कैप्शन

सबा ने ये तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। तस्वीर को कैप्शन देते हुए उन्होंने लिखा, 'न सेल्फी, न मेरी कॉफी.. ऋतिक रोशन द्वारा ली गई तस्वीर।' इसके साथ ही सबा ने पेरिस, फ्रांस को लोकेशन के तौर पर टैग किया। कपल के फैंस को सबा की ये तस्वीर खूब पसंद आ रही है। इसके साथ ही वे इसपर लाइक्स और कमेंट कर प्यार लुटा रहे हैं।

साथ में स्पॉट होते हैं दोनों

बताते चलें कि ऋतिक रोशन और सबा पिछले कुछ वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पैपराजी दोनों को अकसर साथ में स्पॉट करते हैं। फैंस कपल को देखकर काफी एक्साइटेड रहते हैं। एक्टर और उनकी गर्लफ्रेंड के पोस्ट का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है।

केयरिंग ब्वॉयफ्रेंड हैं ऋतिक

बीते दिनों करण जौहर की बर्थडे पार्टी में दोनों को पब्लिकली साथ में स्पॉट किया गया था। कपल ने उस समय भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं। ऋतिक अपनी गर्लफ्रेंड सबा के लिए काफी केयरिंग है। एक्टर को कई बार सबा के लिए प्रोटेक्टिव होते हुए देखा जा सकता है।

रूमर्ड कपल हैं ऋतिक-सबा

फैंस को ऋतिक और सबा की केमस्ट्री पसंद आती है। हालांकि, फिलहाल बॉलीवुड के इस कपल को रूमर्ड ही कहा जा सकता है क्योंकि दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर चुप्पी साधी हुई है। न ऋतिक और न ही सबा.. किसी ने भी अपने रिलेशनशिप को लेकर कभी कुछ नहीं कहा है।

