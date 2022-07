ये क्या! मलाइका का ऐसा हाल देखकर चकराया यूजर्स का दिमाग, बदन पर कपड़े ढूंढते रह गए लोग

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 8 जुलाई: बॉलीवुड डीवा मलाइका अरोड़ा के लाखों लोग दीवाने हैं। एक्ट्रेस कभी अपने आउटफिट कभी स्टाइल, तो कभी रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में मलाइका का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मलाइका स्किन कलर की लेगिंग्स पहने नजर आ रही हैं। मलाइका का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, यूजर्स एक्ट्रेस को बुरी तरह से ट्रोल करने लगे।

English summary

Recently, a video of Malaika is going viral. People were stunned After watching her latest video. They started looking for clothes on Malaika's body.