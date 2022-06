‘साथिया’ फेम Devoleena Bhattacharjee के घर गूंजेगी शहनाई, एक्ट्रेस ने खोला रिलेशनशिप का राज

Entertainment

मुंबई, 3 जून: टेलीविजन की पॉपुलर और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में शुमार देवोलीना भट्टाचार्जी अपनी एक्टिंग से देवोलीना लाखों दिलों पर राज करती हैं। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। हालांकि, इसके बाद भी वे अपनी निजी जिंदगी को सोशल मीडिया से अकसर बचाए रखतीं हैं। एक्ट्रेस ने अपनी प्राइवेट लाइफ को इस कदर छुपाया हुआ है कि किसी को ये भी नहीं पता के वे किसे डेट कर रहीं हैं। हालांकि, हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में देवोलीना ने अपने ब्वॉयफ्रेंड को लेकर खुलकर बातचीत की है। उन्होंने अपने ब्वॉयफ्रेंड के बारे में बात करते हुए जानकारी दी है कि वे एक बिजनेसमैन हैं।

Devoleena Bhattacharjee Has revealed that she has put her wedding plans on pause for a brief period of time due to work commitments.