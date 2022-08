Covid पॉजिटिव अमिताभ बच्चन ने खुद को बताया Helpless,कहा-'आइसोलेशन चाहता था लेकिन...'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली , 25 अगस्त। मेगास्टार अमिताभ बच्चन एक बार फिर से कोरोना वायरस की गिरफ्त में हैं। दो वैक्सीन और बूस्डर डोज लेने के बावजूद अमिताभ कोविड संक्रमित हो गए हैं। फिलहाल वो अपने घर पर ही आइसोलेशन में हैं, वो डाक्टर्स के निर्देशों का पालन कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद सदी के महानायक खुद को इस वक्त काफी असहाय महसूस कर रहे हैं।

English summary

Covid 19 positive Amitabh Bachchan told himself Helpless, said- 'I have always wanted isolation in my career but it is not so', see details here.