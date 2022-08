'ये शरीयत के खिलाफ है और उस महिला को... ' जब फरमानी नाज का 'हर-हर शंभू' गाना सुन भड़क उठे मौलवी

Entertainment

मुंबई, 1 अगस्त: इंडियन आइडल फेम और यूट्यूब बेस्ड सिंगर फरमानी नाज उस वक्त विवादों के लपेटे में आ गईं, जब उन्होंने अपने 3.38 मिलियन फैंस के लिए शिव भजन गाया। फैंस को तो फरमानी का ये वीडियो खूब पसंद आया, लेकिन देवोबंद के मुस्लिम मौलवी ने उनकी कड़े शब्दों में न सिर्फ निंदा की, बल्कि बुरी तरह से लताड़ भी लगा डाली। फरमानी अब सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। एक ओर तो उन्हें फैंस का जमकर प्यार मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय उनकी जमकर आलोचना भी कर रहा है।

Farmani Naaz came into limelight after her song 'Har Har Shambhu'. Singer is getting a lot of praise on one hand, while on the other hand some clerics are strongly criticizing her.