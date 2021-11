कोरोना की वजह से मुश्किल में फेमस कोरियोग्राफर की जान, 'देवदूत' बन मदद के लिए आगे आए सोनू सूद

Entertainment

oi-Love Gaur

मुंबई, 25 नवंबर: कोरोना की पहली लहर के दौरान जब देश में लॉकडाउन लगा था और लोग घर नहीं जा पा रहे थे, जब बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने लोगों को सही सलामत घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। उसके बाद जब देश ने कोरोना की दूसरी लहर का सामना किया तो एक्टर ने कोराना मरीजों की दवा, ऑक्सीजन और इलाज में भरपूर मदद करते हुए हजारों लोगों की जान बचाई थी। सोनू का लोगों की मदद करने का सिलसिला अभी भी जारी है। जो भी उनसे सोशल मीडिया के जरिए हेल्प मांगता है, एक्टर उनकी पूरी सहायता पहुंचाते हैं। अब जब कोविड -19 के कारण कोरियोग्राफर शिवशंकर की हालत गंभीर है तो एक बार फिर सोनू सूद ने मदद का भरोसा दिया है।

कपिल शर्मा ने रणवीर सिंह को बताया सबसे बड़ा 'गैंगस्टर',सोनू सूद का भी उड़ाया मजाक, देखें Video

Iam already in touch with the family,

Will try my best to save his life 🙏 https://t.co/ZRdx7roPOl