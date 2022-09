बॉम्बे हाईकोर्ट ने अरमान कोहली की जमानत की मंजूर, ड्रग केस में एक साल से जेल में थे एक्टर

Entertainment

oi-Purnima Acharya

मुंबई, 20 सितंबरः ड्रग केस में करीब एक साल से जेल में बंद बॉलीवुड एक्टर अरमान कोहली को आखिरकार जमानत मिल गई है। जानकारी के अनुसार अरमान कोहली को 28 अगस्त 2021 को 1.2 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए नारकोटिक्‍स ड्रग्‍स एंड सायकोट्रॉपिक कोर्ट ने अरमान कोहली की जमानत याचिका को इससे पहले कई बार खारिज किया था। वहीं अरमान कोहली ने गिरफ्तार होने के बाद कई बार जमानत के लिए कोर्ट में अपील किया था। ऐसे में आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने अरमान कोहली की जमानत को मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही उनकी रिहाई हो सकती है।

अरमान कोहली को मिली जमानत

एएनआई की खबर के अनुसार अरमान कहली को एक लाख रुपये का बॉन्ड भरने के बाद ही जमानत मिल जाएगी। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर अरमान कोहली के घर पर पिछले साल अगस्त महीने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी की थी, जहां उनके पास से कोकीन ड्रग बरामद हुई थी। इसके बाद एनसीबी की टीम ने पूछताछ के लिए अरमान कोहली को हिरासत में लिया था। एनसीबी ने अरमान कोहली को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अरमान कोहली को एनडीपीएस की धारा 21(ए), 27(ए), 28, 29,30 और 35 के तहत गिरफ्तार किया गया था।

Actor Armaan Kohli gets bail from Bombay High Court on a personal bond of Rs 1 lakh.

He was arrested by Narcotics Control Bureau in a drugs case & had been lodged in jail for the last 1 year.

(File photo) pic.twitter.com/fV8VvUWhto