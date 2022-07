Ranveer Vs Wild: रणवीर सिंह के अंडरगार्मेंट्स ने बचाई बेयर ग्रिल्स की जान, फिर सांप देखकर निकली एक्टर की चीख

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 9 जुलाई: रणवीर सिंह बेयर ग्रिल्स के साथ एडवेंचर शो 'रणवीर वर्सेज वाइल्ड' में अपनी जान हथेली पर रखते हुए नजर आए। इस दौरान एक्टर के चारों ओर खतरा था। ऐसे में एक्टर का ये सफर डेयरिंग होने के साथ-साथ थोड़ा बहुत फनी भी था। इसका कारण ये रहा कि रणवीर को अपनी पत्नी दीपिका के लिए स्पेशल फूल सर्बिका रमोन्डा के खातिर अपने अंडर गार्मेंट्स कुर्बान करने पड़े। बेयर ग्रिल्स ने रणवीर के अंडर गार्मेंट्स को काफी काम का बताया।

English summary

Bollywood actor Ranveer Singh keeps entertaining his fans in some way or the other. Recently, the actor appeared in 'Ranveer Vs Wild' with Bear Grylls. During the jurney, Ranveer had to sacrifice his undergarments for special flower Serbika Ramonda for his wife Deepika. Bear Grylls called Ranveer's undergarments very useful.