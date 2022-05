Ashram 3 Trailer : क्या इस बार फूटेगा 'बाबा निराला' के पाप का घड़ा, सामने आई रिलीज डेट

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 19 मई: अभिनेता बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम-3 एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। एक्टर की चर्चित वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इसके साथ ही आश्रम-3 की रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है। आश्रम के दो सीजन को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। ऐसे में आश्रम-3 के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बताते चलें कि सीरीज के टीजर में अभिनेता बॉबी देओल बाबा के चोले में नजर आ रहे हैं। इस एक मिनट 11 सेकेंड के वीडियो में लोगों को उनके नाम के नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। बाबा निराले की रणनीति और चतुराई इस ट्रेलर में बखूबी देखने को मिल रही है।

English summary

Actor Bobby Deol's web series Ashram-3 is all set to entertain the audience once again. The trailer of this popular web series has been released. Along with this, the release date of Ashram-3 has also been revealed. fans are eagerly waiting for Ashram-3.