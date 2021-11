Biography Anything But Khamosh: शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन के 'दोस्ताना' में क्यों आई थी 'दीवार'?

Entertainment

नई दिल्ली, 16 नवंबर। बॉलीवुड में एक जुमला बड़ा फेमस है कि यहां पर कभी दो स्टार्स आपस में अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हैं। भले ही पर्दे पर वो अच्छे दोस्त होने का रोल प्ले करें लेकिन निजी जिंदगी में भी दोनों अच्छे मित्र हों ये होना थोड़ा मुश्किल है। ऐसी ही एक जोड़ी रही है अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की, जिसने पर्दे पर तो 'दोस्ताना' का इतिहास लिखा लेकिन निजी जिंदगी में दोनों का रिश्ता 'खट्टा-मीठा' ही रहा।

English summary

Shatrughan Sinha's Biography name is Anything But Khamosh. In the biography Shatrughan has revealed some shocking things about Amitabh Bachchan and Rekha.