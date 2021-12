Big Boss 15: राखी ने पार की हद, कहा- 'हजार चुड़ैल मरीं तब जाकर पैदा हुई देवोलीना' , देखें Video

Entertainment

नई दिल्ली, 31 दिसंबर। 'कलर्स' पर प्रसारित होने वाले विवादित लेकिन चर्चित शो बिग बॉस 15 अपने अंतिम पड़ाव में है। शो में लगातार कुछ ऐसे Twist आ रहे हैं जिसका दर्शक तो जमकर लुत्फ उठा रहे हैं लेकिन बिग बॉस हाउस के अंदर घमासान मच गया है, वैसे भी जहां राखी सावंत हों वहां पर बवाल या बखेड़ा ना हो, भला ऐसा कैसे संभव है?

Big Boss 15 is going on , Devoleena Bhattacharjee breaks down after Rakhi Sawant says 'Hazaar chudail mari, tu ek paida hui'. here is video, please have a look.