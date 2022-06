रातों की नींद उड़ा देगा भोजपुरी क्वीन Monalisa का ये वीडियो, छोटी ड्रेस पहनकर किया डांस

Bhojpuri

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 13 मई: भोजपुरी फिल्मों की पॉपुलर एक्ट्रेस मोनालिसा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। एक्ट्रेस अपने अंदाज से आय दिन फैंस को दीवाना बनाती रहतीं हैं। अपनी बोल्डनेस का जलवा वे अकसर सोशल मीडिया पर बिखेरती रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक लेटेस्ट डांस वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर फैंस का दिल झूम उठा है। वीडियो में मोनालिसा बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा के गाने पर थिरकती हुई नजर आ रहीं हैं।

English summary

Monalisa has appeared on social media with her new dance video. In This video, Monalisa is seen dancing to the song ‘chalo ishq ladaaye’.