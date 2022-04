Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 25 अप्रैल: बॉलीवुड एक्‍टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट वैशाखी के पर्व पर एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं। बॉलीवुड की हसीन कपल में शुमार रणबीर आलिया शादी के बाद अपने काम पर लौट चुके हैं। आपने ये तो सुना होगा आलिया को छोटी सी उम्र में अपनी से 11 साल बड़ी उम्र के रणबीर कपूर को पहली नजर में देखते ही प्‍यार हो गया था लेकिन ये नहीं पता होगा कि वर्षों पहले 11 साल की आलिया भट्ट 21 साल के रणबीर कपूर की बालिका वधू बनने वाली थीं। शादी के एक हफ्ते के बाद किया है इस बात की गवाही वर्षों पुरानी एक फोटो कर रही है जो जमकर वायरल हो रही है।

- just how fast the night changes 💫

https://hindi.oneindia.com/photos/after-marriage-alia-bhatt-shared-this-new-beautiful-photo-on-insta-see-pics-oi79263.html

English summary

At the age of 11, Alia was about to become Balika Vadhu of 21-year-old Ranbir Kapoor, this truth opened when the photo went viral