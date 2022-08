फैन के जबरन हाथ पकड़ने पर शाहरुख के गुस्से को बेटे आर्यन ने किया शांत, लोग बोले- 'जिम्मेदार बेटा'

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 8 अगस्त: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की देश ही नहीं विदेशों में भी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। एक्टर जहां भी जाते हैं फैंस उनकी एक झलक देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। हाल ही में एक्टर अपने दोनों बेटों आर्यन और इब्राहिम अली खान के साथ नजर आए। इस बीच उनके साथ तस्वीरें लेने की लिए फैंस की होड़ सी मच गई। इतना ही नहीं, एक फैन ने शाहरुख खान के साथ तस्वीर लेने के लिए उनका हाथ तक पकड़ लिया। एक्टर इस दौरान थोड़े गुस्से में नजर आए लेकिन फिर उनके बेटे आर्यन ने स्थिति को संभाल लिया। वे अपने पिता को प्रोटेक्ट करते दिखे। अब शाहरुख का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है।

English summary

Recently Shahrukh Khan was seen with Aryan and Abram Ali Khan. Meanwhile, a man forcibly grabbed Shahrukh's hand to take a selfie. After that, Aryan Khan came from behind and protect his father. Now this video of father and son is going viral. People are calling Aryan responsible son.