अनुराग कश्यप ने अपनी दोनों एक्स पत्नियों के कंधों पर रखा हाथ और कही ये बात, फोटो हो रही है वायरल

oi-Purnima Acharya

मुंबई, 17 अगस्तः फिल्म मेकर अनुराग कश्यप अपनी बेबाकी के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी मशहूर हैं। पिछले दिनों अनुराग कश्यप अपनी अपकमिंग फिल्म 'दोबारा' के प्रमोशनल इवेंट्स में मूवी की लीड हीरोइन तापसी पन्नू के साथ शामिल हो रहे थे। इन इवेंट्स पर भी अनुराग मीडिया से खुलकर बात करते दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मीडिया को बताया कि आखिर क्यों लगातार बॉलीवुड फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म की लीड हीरोइन तापसी पन्नू के बॉडी पार्ट्स को लेकर कई बातें की। इसी बीच अनुराग कश्यप अपनी दोनों एक्स पत्नियों के साथ दिखाई दिए जिसके बाद लोग फिर से उनकी चर्चा करने लगे हैं।

English summary

anurag kashyap placed his hands on the shoulders of both his ex wives and said this thing photo viral