पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने गाया 'मानिके मगे' का हिंदी वर्जन, Video वायरल

मुंबई, 21 नवंबर। इन दिनों महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच लगातार ड्रग्स केस को लेकर जबरदस्त ढंग से आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दोनों लोगों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, हद तो तब हो गई जब नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की एक फोटो को शेयर किया, जिसमें वो एक ड्रग पेडलर के साथ नजर आ रही थीं। जिस पर काफी बवाल मचा था लेकिन सियासी गर्मी के बीच एक बार फिर से अमृता फडणवीस काफी चर्चित हो गईं लेकिन इस बार कारण कोई आरोप नहीं बल्कि उनका एक गाना है, जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है।

Singer Amruta Fadnavis Amruta Fadnavis wife of former Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has returned with Hindi Remake of Sri Lankan Hit song Manike Mage Hithe. here is video, please have a look.