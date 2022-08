मॉल में अचानक खोले सारे कपड़े और फिर.. अमेरिकी मॉडल ने रणवीर सिंह को ऐसे किया सपोर्ट, तो देखते रह गए फैंस

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 4 अगस्त: बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह अपने न्यूड फोटोशूट को लेकर सुर्खियों से हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पहले फोटोशूट और फिर उसके बाद तस्वीरों पर चली जमकर बयानबाजी, जो अभी तक खत्म नहीं हुई है। देश ही नहीं, विदेशों में भी एक्टर अपने फोटोशूट को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब अमेरिकी की मशहूर मॉडल और अभिनेत्री अमांडा सेर्नी ने रणवीर को सपोर्ट किया है। मॉडल ने एक्टर को इस अंदाज में समर्थन दिया कि देखने वालों के भी होश उड़ गए। दरअसल, अमांडा ने मॉल में फोन पर बात करते-करते अचानक अपने सारे कपड़े खोल लिए और इधर से उधर दौड़ने लगीं। ये वीडियो एक्ट्रेस ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। एक्ट्रेस के इस वीडियो पर यूजर्स जमकर कमेंट्स कर रहे हैं।

English summary

Ranveer Singh has set social media on fire with his nude photoshoot. The actor is getting criticism on one hand and a lot of support on the other. Now, Hollywood model took off her clothes while supporting Ranveer.