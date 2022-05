'मैं शूगर नहीं खाती', आलिया के बयान पर भड़के यूजर, कहा- तो फिर क्यों चॉकलेट-आइसक्रीम का एड करती हो?

Entertainment

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 10 मई: बॉलीवुड सेलेब्रिटी इन दिनों अपने विज्ञापन को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब नया नाम एक्ट्रेस आलिया भट्ट का जुड़ गया है। आलिया भट्ट इन दिनों अपने द्वारा किए चॉकलेट, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक के विज्ञापन को लेकर विज्ञापन आलोचनाओं के घेरे में आ गई हैं। आलिया खुद तो इन चीजों का विज्ञापन करती हैं लेकिन असल जिंदगी में वह खुद इसका सेवन नहीं करती हैं। इसी बात को लेकर ट्विटर यूजर आलिया भट्ट पर भड़क गए हैं।

In today’s time when we have all the information at our fingertips and fir bhi log in actors se influence hokar apni dietary ya koi bhi life ke decisions lete hai wo sabse bade bewakoof hain.