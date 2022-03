'पागल कुत्ते ने थोड़े काटा है मुझे...', आलिया से शादी के सवाल पर रणबीर कपूर ने क्यों दिया ये जवाब

Entertainment

नई दिल्‍ली, 30 मार्च। बॉलीवुड एक्‍टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट लंबे समय पहले प्‍यार के बंधन में बंध चुके हैं। वहीं इन दोनों की शादी की खबरें खूब चर्चा में हैं। पिछले कुछ समय से रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की अफवाहें उड़ रही हैं। बताया जा रहा है कि दोनों अप्रैल महीने में शादी करने वाले हैं और इसलिए उन दोनों ने कुछ समय के लिए काम से ब्रेक भी लिया है। लेकिन शादी की तारीख पर रणबीर कपूर ने बड़ा ही अजीब जवाब दिया है जिसके बाद एक बार फिर इनकी शादी खटाई में पड़ती नजर आ रही है।

Alia Bhatt and Ranbir Kapoor's wedding date, the actor said that the date will not be told to the media,