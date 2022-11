सेना का अपमान करने पर ऋचा चड्ढा पर भड़के अक्षय कुमार, नाराजगी जताते हुए कहा- ये देखकर दुख पहुंचा है

Entertainment

Akshay Kumar On Richa Chadha: इस समय बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल ऋचा चड्ढा सोशल मीडिया पर अपने उस ट्वीट की वजह से निशाने पर हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने गलवान घाटी संघर्ष को लेकर भारतीय सेना का मजाक उड़ाया है। ऋचा चड्ढा के इस ट्वीट को लेकर हंगमा बढ़ता जा रहा है। आम लोगों से लेकर सेल्ब्स तक भी उनसे खासे नाराज नजर आ रहे हैं। फिलहाल बॉलीवुड के फेमस एक्टर अक्षय कुमार ने भी ऋचा चड्ढा के ट्वीट पर नाराजगी जाहिर की है और गुस्से में उनको जवाब दिया है।

Hurts to see this. Nothing ever should make us ungrateful towards our armed forces. Woh hain toh aaj hum hain. 🙏 pic.twitter.com/inCm392hIH

akshay kumar got angry at richa chadha for insulting the army said it is sad to see this