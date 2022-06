बहन की विदाई पर खूब रोए अक्षय कुमार, दिल छू लेगा फिल्म 'रक्षाबंधन' का 'तेरे साथ हूं मैं' गाना

Entertainment

oi-Purnima Acharya

मुंबई, 30 जूनः पिछले कुछ समय से बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का टाइम सही नहीं चल रहा है। इस साल रिलीज हुईं अक्षय कुमार की दोनों फिल्म 'बच्चन पांडे' और 'सम्राट पृथ्वीराज' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुईं। हालांकि कुछ दिन पहले ही उनकी अपकमिंग फिल्म 'रक्षाबंधन' का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। दहेज प्रथा जैसे मुद्दे पर वार करती अक्षय कुमार की यह फिल्म रक्षाबंधन के दिन यानी 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अक्षय कुमार ने इस फिल्म के सभी कलाकारों के साथ मूवी का प्रमोशन जोरों से शुरू कर दिया है। अब फिल्म 'रक्षाबंधन' का पहला गाना 'तेरे साथ हूं मैं' भी रिलीज कर दिया गया है।

गाना सुन भावुक हुए अक्षय कुमार

अक्षय कुमार ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी अपकमिंग फिल्म 'रक्षाबंधन' का गाना 'तेरे साथ हूं मैं' शेयर किया है। अक्षय कुमार ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस गाने का वीडियो शेयर किया है और एक बेहद ही खूबसूरत कैप्शन लिखा है। उन्होंने लिखा है- भाई-बहन जिंदगी में कभी भी अकेले नहीं होते हैं क्योंकि भाई और बहन एक-दूसरे का हाथ थामे रखते हैं। इस खूबसूरत रिश्ते का जश्न रक्षा बंधन के गाने तेरे साथ हूं मैं के साथ मनाएं।

Siblings never walk through life alone as they have a brother or sister, holding their hand.

Celebrate this beautiful bond with our song, #TereSaathHoonMain 💕 from #RakshaBandhan

out now! https://t.co/rZjxpXwvuq#ReturnToFeelings#RakshaBandhan11August pic.twitter.com/Af4mMtWrEk