'शाहरुख की निजी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं': 'किंग खान' के शूट कैंसिल करने पर बोले अजय देवगन

oi-Love Gaur

मुंबई, 20 अक्टूबर: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 2 अक्टूबर की रात को मुंबई के तट पर क्रूज शिप के अंदर चल रही हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी से गिरफ्तार किए गए थे। एनसीबी की गिरफ्त में आए आर्यन खान के इस मामले ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। अभी तक आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है। खुद शाहरुख इन दिनों काफी बुरे दौर का सामना कर रहे हैं। हालांकि आर्यन खान और उनकी फैमिली के सपोर्ट में कई सेलेब्स सामने आ चुके हैं, लेकिन अक्षय कुमार, अजय देवगन और कई बड़े स्टार्स ने इस मामले में अब तक एक शब्द नहीं बोला है, जिसके चलते इस एक्टर्स के फैन भी काफी हैरान हैं। वहीं अब एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई है।

According to reports Ajay Devgn did shoot his portion for pan masala advertisement on the shoot date while #SRK canceled shoot. Ajay told to producers that he has nothing to do with SRK’s personal problem. So he can’t give another date for the shoot. Fair enough! This is family!