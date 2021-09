वरुण धवन के बाद रश्मिका-विक्की के अंडरवियर एड पर मचा हंगामा, भड़के लोगों ने कहा -'पैसों के लिए...'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 30 सितंबर। इन दिनों बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता विक्की कौशल और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर हैं। लोग दोनों को जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं, वजह है विक्की और रश्मिका का 'अंडरवियर अमूल माचो एड', जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है। जिसे देखकर दर्शक काफी भड़क गए हैं और जमकर दोनों सितारों को कोस रहे हैं।

Just saw a disgusting Ad of #MachobySporto . #RashmikaMandanna ogling at #VickyKaushal 's underwear and slowing the count during Yoga Session, imagine the genders reversed .

One of the cheapest ads I have seen in recent times...

Actresses like @iamRashmika might be ruining it for gals out there...

I don't think any gal will get so excited to see someone's macho... https://t.co/GcOVdb4lDu