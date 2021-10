'सिद्धार्थ के बिना हमें जीना तो पड़ेगा, लेकिन.....एक्टर के जाने के बाद पहली बार सामने आईं शहनाज गिल, Video

Entertainment

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्ली, 2 अक्‍टूबर। बॉलीवुड एक्‍टर सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक मौत ने सभी को शॉक कर दिया था। सिद्धार्थ की मौत का सबसे बड़ा सदमा उनके परिवार और शहनाज गिल को लगा था। शहनाज गिल सिद्धार्थ के जाने के बाद बेसुध सी हो गई। एक्‍टर की मौत के बाद शहनाज पहली बार सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। जिसका वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

English summary

After the demise of Siddharth Shukla, Shahnaz Gill came in front for the first time, said 'we have to live'