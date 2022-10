Actress Vaishali Takkar: वैशाली ठक्कर की डायरी में कई कॉम्प्लेक्स इश्यू, पड़ोसी लवर पर घूमी जांच की सुई

Entertainment

(Actress Vaishali Takkar) छुट्टी वाला रविवार का दिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए फिर बुरी खबर लेकर आया। फेमस टीवी ऐक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में पुलिस ने मौके से एक डायरी भी बरामद की है। मप्र की इंदौर पुलिस का कहना है कि यह कॉम्प्लेक्स इश्यू है, वैशाली की डायरी में प्रताड़ना का जिक्र है। वह अपने पड़ोसी लवर्स से कई तरह से परेशान थी। जिसके खिलाफ अब लीगल एक्शन लिया जाएगा।

Indore, MP | TV actor Vaishali Takkar dies by suicide

We received info at Tejaji Nagar PS that TV actor Vaishali Takkar hanged herself to death late last night. Recovered suicide note suggests that she was stressed, was being harassed by former boyfriend. Probe on: ACP M Rahman pic.twitter.com/LvXAWQSqhf