Dhan Kharidi 2022: केंद्र पहुंचते ही अन्नदाताओं का होगा सम्मान, अवैध धान खपाने वालों पर रहेगी कड़ी नजर

Chhattisgarh में 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के किसानों को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। इसके लिए प्रशासन स्तर पर पूरी तैयारियां कर ली गई है। गांव में खरीदी केंद्रों का निर्माण किया गया है। इन खरीदी केंद्रों में किसान के सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। वहीं राजनांदगांव में इस बार खरीदी केंद्रों में किसानों के स्वागत की पूरी तैयारी की गई है। जनप्रतिनिधियों द्वारा किसानों का स्वागत किया जाएगा। किसानों को इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से टोकन वितरण की व्यवस्था की गई है।

खरीदी केंद्रों में किसानों को न हो कोई परेशानी- कलेक्टर

दुर्ग, बालोद , बेमेतरा राजनांदगांव और कवर्धा जैसे ज़िलों में कलेक्टरों में धान खरीदी के लिए बनाए गए नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए हैं कि खरीदी केंद्रों में आने वाले किसानो को कोई परेशानी न हो। पुराने तथा नए किसानो का पंजीयन, रकबा सत्यापन, टोकन व्यवस्था, बारदाने की उपलब्धता आदि कारणों से धान खरीदी प्रभावित न हो इसका ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं।

एक लाख 10 हजार मिट्रिक टन धान की खरीदी का रखा लक्ष्य

छत्तीसगढ़ में इस बार अच्छी बारिश के कारण किसानों की फसल भी अच्छी हुई है। इस खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में एक लाख दस हजार मिट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इस बार 95 हजार नए किसानों ने पंजीयन किया है। दुर्ग संभाग की अगर बात करें तो दुर्ग के 94, कवर्धा के 103 , बालोद के 138, राजनादगांव के 135, व बेमेतरा के 123 केंद्रों में धान खरीदी की जाएगी। दुर्ग संभाग में लगभग 5 लाख 30 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है।

खरीदी केंद्रों में इन सभी वस्तुओं की व्यवस्था करने के निर्देश

धान खरीदी केंद्रों में 35 बिंदुओं के चेक लिस्ट के अनुसार, धान के भुंसे से निर्मित फंड़, कांटा बाट , कंप्यूटर प्रिंटर, आद्रतामापी यंत्र ड्रेनेज, पीने का पानी, बारदाना, बिजली, पोस्टर बैनर प्रदर्शन आदि को नोडल अधियाकरियों द्वारा सत्यापित किया गया है। किसानों को असुविधा से बचाने किसान विश्राम कक्ष जैसी व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन वितरण की व्यवस्था भी की गई है।

खरीदी केंद्रों में अन्नदाता किसानों का होगा स्वागत

राजनांदगांव जिले में इस बार खरीदी केंद्रों में किसानों का स्वागत किया जाएगा। धान खरीदी के शुरुआत के साथ खरीदी के केंद्रों में उनका स्वागत जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि करेंगे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने जिलेभर की कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक में यह प्रस्ताव रखा था। जिसमें सभी ने अन्नदाता किसानों के स्वागत सम्मान करने का निर्णय लिया है। किसानों के सम्मान के लिए कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, समिति प्रबंधक मौजूद रहेंगे।

कवर्धा के चिल्फी में अधिकारियों ने पकड़ा 4 लाख का धान

छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य धान खरीदी के लिए सीमावर्ती ज़िलों में अवैध धान खपाने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए चेक पोस्ट बनाकर टीम का गठन किया गया है। प्रदेश के सीमावर्ती जिला कबीरधाम के चिल्फी पर धान के अवैध परिवहन का मामला सामने आया है, अन्तर्राज्यीय सीमा पर माॅनिटरिंग टीम ने जांच के दौरान धान से भरे ट्रक को पकड़ा है। ट्रक में 721 बोरा 215 क्विंटल धान मिला। जब्त धान की बाजार मूल्य 4 लाख 60 हजार रूपए आकी गई है। पुछताछ में ट्रक चालक ने धान के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी उनके पास मंडी लाइसेेस से संबंधित कोई दस्तावजे भी नहीं मिले। टीम के अनुसार यह पूरा धान छत्तीसगढ़ में अवैध तरिके से खपाने की तैयारियां थी।

