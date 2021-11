यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने से प्रभावित हुई जल आपूर्ति, दिल्ली जल बोर्ड ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

Delhi

दिल्ली, 07 नवंबर: वायु प्रदूषण के साथ राजधानी दिल्ली में अब पानी भी प्रदूषित हो गया है। पानी के प्रदूषित होने के बाद दिल्ली वासियों की मुश्किल ओर बढ़ गई है। जी हां...दिल्ली की प्यास बुझाने वाली यमुना नदीं के जल में अमोनिया का स्तर बढ़ने से दिल्ली वासियों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया। दिल्ली जल बोर्ड ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि शनिवार से दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है।

पीने के पानी की आपूर्ति न होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यमुना विहार निवासी नीति वर्मा ने बताया कि हमारे पास कल (शनिवार) से पानी की आपूर्ति नहीं है, और यह हर 2 महीने में ऐसा ही होता है। नल का पानी पीला और तीखा होता है, इसलिए हमें दुकानों से पानी खरीदना पड़ रहा है। तो वहीं, मालवीय नगर निवासी सनी ने बताया कि सुबह हमारे पानी की आपूर्ति में कटौती की और बाद में नोटिस दिया। यमुना में औद्योगिक कचरे का निपटान किया जाता है। सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।

तो वहीं, दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है। इससे दिल्ली के पांच बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (सोनिया विहार, भागीरथी, वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला जल) अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे है। नतीजतन पूर्वी दिल्ली व दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में रविवार सुबह और शाम पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। कई इलाकों के लोगों को रविवार को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

Delhi: Water supply affected in parts of Delhi as ammonia levels increase in the Yamuna river

