सावरकर पक्के राष्ट्रवादी थे, अंग्रेजों के समक्ष दया याचिका दायर करने को गांधीजी ने कहा था: राजनाथ

Delhi

oi-Vijay

नई दिल्ली: वीर सावरकर को 20वीं सदी का पक्‍का राष्ट्रवादी और देश का पहला सैन्य रणनीतिकार बताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि, सावरकर के बारे में विरोधियों द्वारा कई झूठ फैलाए गए। राजनाथ ने कहा कि, "सावरकर के बारे में बार-बार यह झूठ फैलाया गया कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष दया याचिका दायर कर जेल से खुद की रिहाई मांगी थी। जबकि सच यह है कि महात्मा गांधी ने ही उन्हें दया याचिका दायर करने के लिए कहा था।"

#WATCH | Lies were spread about Savarkar. Time & again, it was said that he filed mercy petitions before British Govt seeking his release from jail... It was Mahatma Gandhi who asked him to file mercy petitions: Defence Minister Rajnath Singh at launch of a book on Savarkar y'day pic.twitter.com/Pov4mI0Ieg