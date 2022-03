दिल्ली में रफ्तार का कहर, कार ने ऑटो को मारी टक्कर, 1 की मौत, 4 घायल

Delhi

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 18 मार्च: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होली की रात शुक्रवार को बड़ा भयानक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें दो लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे की सूचना के बाद तुरंत दिल्ली पुलिस घटनास्थल पहुंची, जहां से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल रेफर किया। वहीं कार को अपने कब्जे में कर लिया।

जानकारी के मुताबिक हादसा दिल्ली के दक्षिण और पूर्वी हिस्से को जोड़ने वाले बारापूला एलिवेटेड रोड यानी बाबा बंदा सिंह बहादुर सेतु पर हुआ। पीछे से तेज रफ्तार आ रही कार ने आगे चल रहे ऑटो को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ऑटो सवार 1 बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई।

#UPDATE | Family of four severely injured with 13-year-old boy dead, mother on ventilator and remaining two (father and another son) receiving treatment. Offending drivers absconded from the spot. The ownership of the offending vehicle has been taken: Esha Pandey, DCP South East pic.twitter.com/18vmJeOrck