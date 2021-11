Delhi-NCR Pollution: दिल्ली की हवा आज भी जहरीली, AQI पहुंचा 315

Delhi

नई दिल्ली, 23 नवंबर। दिल्ली की हवा आज भी काफी खराब है। मंगलवार को भी दिल्ली का AQI 315 है जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने ये जानकारी दी है। दिल्ली में आज से हल्की हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आज से दिल्ली की आबो-हवा में सुधार आएगा।

इसलिए पिछले हफ्ते वाली पाबंदिया इस हफ्ते भी जारी रहेंगी। स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है लेकिन इस दौरान ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी। तो वहीं सरकारी कर्मचारियों को वर्क फॉर होम करने के निर्देश दिए गए हैं और शहर में गैर आवश्यक सामान ला रहे ट्रकों के प्रवेश पर भी बैन लगी हुई है। तो वहीं आज से दिल्ली में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है,ऐसे में सभी को अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। मालूम हो कि इस वक्त केवल दिल्ली ही नहीं पूरा एनसीआर प्रदूषण की गिरफ्त में हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है।

