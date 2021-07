गृह मंत्रालय ने दिल्ली में 15 अगस्त के दिन ड्रोन के दिखते ही तुरंत मार गिराने के दिए आदेश

Delhi

नई दिल्ली, जुलाई 26। स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय की SOP में कहा गया है कि राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में कहीं भी कोई उड़ती हुई चीज अगर नजर आती है तो उसे तुरंत मार गिराया जाए। आपको बता दें कि देश की खुफिया एजेंसियों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में ड्रोन से हमले की साजिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि जम्मू में 23 जुलाई को सुरक्षाबलों ने एक ड्रोन को मार गिराया था।

दिशानिर्देशों का कड़ाई से हो पालन- गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय ने कहा है कि उसकी SOP का कड़ाई से पालन किया जाए। साथ ही जम्मू की घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां प्रतिबंधित क्षेत्रों में ड्रोन के प्रवेश को लेकर सतर्क रहें। गृह मंत्रालय की एसओपी में कहा गया है कि सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन, पैराग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, हॉट-एयर बैलून जैसे एरियल प्लेटफॉर्म पर खास नजर रखें।

लाल किला परिसर पर रखी जाए हवाई निगरानी

एसओपी में कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किला परिसर का इलाका सबसे संवेदनशील है और ये क्षेत्र उत्तरी दिल्ली में आता है। एसओपी में यहां के डीसीपी को कहा गया है कि आप इस इलाके में ऐसी इमारतों की छतों की पहचान करें, जहां से पूरे जिले का हवाई दृश्य देखा जा सके और वहां से निगरानी रखी जा सके। इन छतों पर ट्रेंड पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाए।

दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं प्रतिबंध

दिल्ली पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव ने भी स्वतंत्रता दिवस से पहले ड्रोन, पैराग्लाइडर और गर्म हवा के गुब्बारे जैसी हवाई वस्तुओं के उड़ने पर रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा। दिल्ली में 16 अगस्त से ये पाबंदी अगले 1 महीने तक जारी रहेगी।

