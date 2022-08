'मैं काम करने के लिए हूं ना कि वो जो कल करना पड़ा', CBI रेड को लेकर केंद्र पर सिसोदिया का तंज

Delhi

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 20 अगस्त: सीबीआई दिल्ली की नई आबकारी नीति और उसमें हुए हेरफेर की जांच कर रही है, जिसके तहत शुक्रवार को कई जगहों पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान सीबीआई की एक टीम दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पहुंची और वहां पर दिनभर तलाशी ली। जांच के दौरान उनकी कार को भी खंगाला गया। इसके बाद शनिवार को सिसोदिया एक कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने इशारों ही इशारों में छापेमारी को लेकर केंद्र पर तंज कसा।

कार्यक्रम में लोगों से बात करते हुए सिसोदिया ने कहा कि कल (शुक्रवार को) मैं बिन बुलाए, अनचाहे मेहमानों के बीच था, जिनके बीच रहना कोई पसंद नहीं करता। उसके बाद मुझे लगा कि मैं यहां (कार्यक्रम में) आऊं या नहीं आऊं। मुझे लगा कि मैं यह काम करने के लिए हूं ना कि वह जो कल करना पड़ा।

#WATCH | "...Yesterday I was among some unwanted & uninvited guests...This (participating in an event) is what I'm made to do, not what I was being made to do y'day," says Delhi Dy CM & AAP leader Manish Sisodia

His residence was raided by CBI in the Excise policy case yesterday pic.twitter.com/NGhgzetaDb