Delhi

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 14 मई। देश की राजधानी दिल्‍ली में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना के गंभीर मरीजों की संख्‍या बढ़ने पर दिल्‍ली सरकार ने दिल्‍ली के राम लीला मैदान में एक अस्थायी 500-आईसीयू बेड से लैस एक अस्‍थायी अस्‍पताल बनाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विशाल सुविधा केवल 15 दिनों में स्थापित की गई थी।

केजरीवाल ने आज सुविधा का दौरा करने के बाद कहाशनिवार से अस्पताल 250 बेड के साथ काम करेगा। बाकी दो दिन बाद चालू हो जाएंगे।केजरीवाल ने ट्वीट किया, "मैं अपने डॉक्टरों, इंजीनियरों और कार्यकर्ताओं को सलाम करता हूं, जिन्होंने एलएनजेपी अस्पताल के सामने रामलीला मैदान में सिर्फ 15 दिनों में युद्धस्तर पर 24 घंटे काम किया और 500 आईसीयू बेड का निर्माण किया। 250 आईसीयू बेड टोमो और 250 अगले दो दिनों में शुरू हो गए।" .

दिल्‍ली में पिछले 24 घंटों में 8,500 ताजा सीओवीआईडी ​​​​-19 मामले दर्ज किए, पहली बार यह आंकड़ा 10 अप्रैल से 10,000 से नीचे गिर गया है। शहर की परीक्षण सकारात्मकता दर भी 12 प्रतिशत तक गिर गई है। ये जानकारी सीएम केजरीवाल ने दी। पिछले 10 दिनों में लगभग 3,000 अस्‍पताल बेड खाली हुए हैं, उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि शहर में अब कोरोना मरीज की संख्‍या कम हो रही है। केजरीवाल ने कहा , हालांकि, गंभीर स्थिति में मरीजों की संख्या अभी भी बहुत है क्योंकि आईसीयू बेड अभी भरे हुए हैं।

दिल्ली की टॉप स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसके भंडारी का कोरोना से निधन, राहुल और प्रियंका गांधी ने जताया शोक

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए ऑक्सीजन बेड तैयार किए जा रहे हैं, सिलेंडर खरीदे जा रहे हैं और आईसीयू बेड तैयार किए जा रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को केजरीवाल ने कहा कि शहर के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 500 बिस्तरों की सुविधा खोलने के बाद दिल्ली में आईसीयू या ऑक्सीजन बेड की कोई कमी नहीं होगी।"

मुख्यमंत्री ने कहादिल्ली में कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे हैं... तो दूसरी लहर है। आपके सहयोग से लॉकडाउन सफल रहा और हमने पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन बेड की संख्या में वृद्धि की है। कल हमने 500 नए आईसीयू बेड स्थापित किए जीटीबी अस्पताल के पास! उन्होंने कहा, "अब दिल्ली में आईसीयू और ऑक्सीजन बेड की कोई कमी नहीं है।"अभी कुछ हफ़्ते पहले, मरीज़ अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं में भर्ती होने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो मेडिकल ऑक्सीजन की भारी कमी के बारे में एसओएस भेज रहे थे।

I salute our docs, engineers and workers who worked round the clock on war footing and constructed these 500 ICU beds in just 15 days at Ramlila maidan opp LNJP hospital. 250 ICU beds start tomo and 250 in next two days. pic.twitter.com/Ufo4udyaUg