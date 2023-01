अंजलि की सहेली निधि के दावों में झोल क्यों हैं ? उसकी इन तीन बातों से उठ रहे सवाल

दिल्ली के अंजलि सिंह मौत के मामले में उसकी कथित सहेली निधि के दावों और उसपर हुए खुलासों ने केस को और उलझा दिया है। अब मामले में निधि खुद भी संदेह के दायरे में आ रही है।

Delhi

oi-Anjan Kumar Chaudhary

दिल्ली में 20 साल की लड़की अंजलि सिंह की दुर्घटना में हुई दर्दनाक मौत की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें नए-नए तथ्य सामने आते जा रहे हैं। कई खुलासे बहुत ही सनसनीखेज हुए हैं। खासकर अंजलि की सहेली होने का दावा करने वाली निधि के बयानों और तथ्यों में काफी असमानता देखने को मिल रही है। इसलिए यह मामला काफी उलझता जा रहा है और लग रहा है कि निधि ने जो बयान दिए हैं, उसमें काफी झोल हैं। पुलिस को तो यहां तक शक है कि वह घटनास्थल पर मौजूद थी भी या नहीं ?

Delhi's Anjali death case:Many kinds of questions are arising from the statements of her friend Nidhi. Because, she has made many contradictory claims, while the facts testify otherwise