IND vs SA Match के लिए Delhi Metro ने टाइमिंग में किया बदलाव, रात 1 बजे तक मिलेगी मेट्रो

Delhi

IND vs SA Match: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में आज (11 अक्टूबर) भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच (India vs South Africa 3rd ODI) होने वाला है। यह मैच दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जाएगा। दर्शकों में इस मैच को लेकर काफी रोमांच है और यह मैच दोपहर 1.30 पर शुरू होगा। वहीं, इस मैच और दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) ने ट्रेनों के टाइमिंग में थोड़ा बदलाव किया है।

डीएमआरसी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा, '11 अक्टूबर 2022 (मंगलवार) को अरुण जेटली स्टेडियम, फिरोजशाह कोटला ग्राउंड, नई दिल्ली में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दौरान दर्शकों की सुविधा को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अपने अंतिम ट्रेन समय में बदलाव किया है।' हालांकि, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर मेट्रो की टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया।

बयान में कहा, मैच खत्म होने के बाद दर्शकों की भारी भीड़ घर जाने के लिए स्टेडियम के नजदीक वाले स्टेशनों पर पहुंचेगी। इसी को देखते हुए डीएमआरसी ने यह फैसला लिया है। भीड़ के मद्देनजर डीएमआरसी ने स्टेडियम के पास वाले स्टेशनों पर पर्याप्त इंतजाम किए हैं, ताकि दर्शकों को घर जानें में कोई परेशानी ना हो। इसी के मद्देनजर डीएमआरसी ने मेट्रो सेवा की समयसारिणी में बदलाव करते हुए रात 12 बजे और कुछ एक स्टेशनों पर रात पौने एक बजे तक आखिरी ट्रेन का समय निर्धारित किया गया है।

जानिए किस स्टेशन से कब मिलेगी अंतिम मेट्रो

रेड लाइन पर न्यू बस अड्डा से 11.50 और रिठाला से 12 बजे अंतिम मेट्रो रवाना होगी। येलो लाइन पर समयपुर बादली से 11.50 और होंडा सिटी सेंटर 11.20 पर अंतिम मेट्रो रवाना होगी। ब्लू लाइन पर नोएडा इलेक्ट्रानिक सिटी से अंतिम ट्रेन रात 11.25 मिनट पर और वैशाली से 11.30 मिनट पर अंतिम ट्रेन रवाना होगी। इसी तरह द्वारका सेक्टर-21 से नोएडा इलेक्ट्रानिक सिटी के लिए के अंतिम ट्रेन 11.10 मिनट पर रवाना होगी और वैशाली के लिए अंतिम ट्रेन 11.20 मिनट पर रवाना होगी।

ग्रीन लाइन मेट्रो

ग्रीन लाइन पर किर्ती नगर से अंतिम ट्रेन रात साढ़े 12 बजे, इंद्रलोक से 12.20 मिनट पर, ब्रिगेडियर होशियार सिंह से इंद्रलोक के लिए 11.30 मिनट पर, ब्रिगेडियर होशियार सिंह से किर्ती नगर से रात 11 बजकर 35 मिनट पर रवाना होगी। वायलेट लाइन पर कश्मीरी गेट से अंतिम ट्रेन रात 12 बजे और राजा नगर से रात 10.55 मिनट पर रवाना होगी। इसी तरह से पिंक लाइन पर मजलिस पार्क से अंतिम ट्रेन रात 11.40 मिनट पर और शिव विहार से रात 11.40 मिनट पर रवाना होगी।

द्वारका से 01 बजे रवाना होगी अंतिम मेट्रो

वहीं, मैजेंटा लाइन पर जनकपुरी से अंतिम ट्रेन रात 12.40 मिनट पर रवाना होगी तो बॉटनिकल गार्डन से रात साढ़े 12 बजे अंतिम ट्रेन रवाना होगी। ग्रे लाइन की बात करें तो द्वारका से अंतिम ट्रेन रात 01 बजे और धनसा बस स्टैंड से रात 12.45 मिनट पर रवाना होगी।

